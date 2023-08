Maltempo in Friuli: proseguono gli aiuti del Trentino Alto Adige

Proseguirà fino a venerdì 11 agosto l'impegno della Protezione civile del Trentino e dell'Alto Adige in provincia di Udine, dove è in corso un'importante lavoro di messa in sicurezza delle coperture di numerose strutture danneggiate nei giorni scorsi dalla grandine. Sono una sessantina - si apprende - i vigili del fuoco volontari e permanenti, affiancati dagli operatori dell'unità logistica del Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia di Trento, che stanno lavorando sul territorio comunale di Mortegliano Sul posto sono arrivati anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, assieme al dirigente generale Raffaele De Col, e l'assessore altoatesino alla Protezione civile, Alfred Schuler, accompagnato dal direttore dell'Agenzia per la Protezione civile Kalus Unterweger.

"Questo territorio, duramente colpito da un evento meteo particolarmente intenso e devastante, ha chiesto il nostro aiuto e in tanti dal Trentino hanno voluto intervenire, dimostrando concreta vicinanza alla popolazione locale. Un'esperienza che ha visto gli uomini del Trentino e dell'Alto Adige lavorare fianco a fianco, all'insegna della solidarietà", ha detto Fugatti, che, assieme a Schuler, ha incontrato l'assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e il sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani.

La grandinata ha avuto come epicentro Mortegliano, dove il 95% delle strutture ha subìto danni ingenti. Al momento, almeno 150 coperture sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco del Trentino e dell'Alto Adige, mentre un operatore del locale soccorso alpino è stato recuperato dai pompieri di Trento dopo che si è infortunato durante i lavori.



