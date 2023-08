Falso attacco di un'orsa a Roncone, illesi due escursionisti

Incontro ravvicinato con un plantigrado sui monti delle Giudicarie, in Trentino, per una coppia di escursionisti che ha subito il falso attacco di un'orsa accompagnata da un piccolo. L'episodio - si apprende - si è verificato in località Doss del Gal, nel Comune di Sella Giudicarie, a monte dell'abitato di Roncone.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l'animale si sarebbe avvicinato fino ad una distanza di circa quattro metri. Agitando i bastoncini da nordic walking, le persone sarebbero riuscite ad allontanare l'animale. Il fatto è stato successivamente comunicato al Corpo forestale. Vi è l'ipotesi che il falso attacco possa essere stato effettuato dall'esemplare F36, che solo una settimana fa ha rincorso due giovani escursionisti nella stessa zona.



