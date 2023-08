Euyo con Julia Fischer, grande successo a Bolzano

Con il concerto per violino e orchestra in Re maggiore, op. 61 di Ludwig van Beethoven l'orchestra giovanile dell'Unione europea Euyo (European Union Youth orchestra), con la straordinaria Julia Fischer al violino, ha esaltato il pubblico del teatro di Bolzano, strapieno per l'occasione. Fischer ha stupito con i suoi virtuosismi, concedendo anche un bis di Paganini, eseguito con la sua ormai nota perfezione. La violinista tedesca è stata insignita di numerosi riconoscimenti e si è esibita con le migliori orechestre internazionali.

La Euyo, diretta da Sir Antonio Pappano, uno dei direttori d'orchestra più acclamanti, anche per il suo carisma, dal 2002 è direttore musicale della Royal Opera House Covent Garden e dal 2005 dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, ha anche eseguito il poema sinfonico "Also sprach Zarathustra", op. 30 di Richard Strauss. Strauss, impressionato dal Zarathustra di Nietzsche, ha creato un musica piena di pathos con una gigantesca strumentazione, che venne ripresa nel 2001 da Kubrik per il film "Odissea nello spazio".

La Euyo con i suoi 111 musicisti proventienti dai 27 Paesi dell'Unione Europea, prima di proseguire la sua tournée estiva a Grafenegg in Austria, a Berlino e Amburgo, si esibirà questo pomeriggio (ore 17) in piazza del Grano a Bolzano e in serata al Parkhotel Laurin (ore 19.15), per poi ritornare al Teatro Comunale di Bolzano venerdì, 11 agosto, diretta da Manfred Honeck con Benjamin Grosvenor al pianoforte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA