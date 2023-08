Bypass Trento: Appa, monitoraggio costante nell'area di cantiere

"La qualità dell'aria nell'area del cantiere del bypass ferroviario di Trento e nelle zone limitrofe è sotto controllo e costantemente monitorata". Lo precisa, in una nota, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa) in merito alle azioni per la tutela dell'ecosistema e della salute durante la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento.

"Il progetto di realizzazione del bypass ferroviario di Trento - precisa Appa - è corredato da un dettagliato piano di monitoraggio ambientale che prevede, sia nella fase precedente ai lavori, sia in corso d'opera, anche il monitoraggio dell'atmosfera. In particolare, tra le finalità di tale costante verifica vi è la valutazione di eventuali effetti sullo stato di qualità dell'aria connessi alle attività di cantiere. A tal fine sono stati individuati punti di misura opportunamente localizzati, per garantire le esigenze di protezione della salute per tutte le persone presenti nelle aree limitrofe al cantiere, sia i residenti che coloro che frequentano le aree di via Lavisotto".

Secondo quanto riferito dall'agenzia, l'attività di monitoraggio riguarda anche i parametri della qualità dell'aria, sia di inquinanti inclusi nella legislazione vigente, sia di inquinanti non convenzionali. Si aggiungono, poi, "ulteriori punti di misura resi disponibili dalle stazioni della rete di monitoraggio di Appa".



