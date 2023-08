Operaio rimane incastrato in un macchinario, grave a Bolzano

Domenica mattina, poco prima delle 3.30, i vigili del fuoco di Egna sono intervenuti per un incidente sul lavoro presso il centro di riciclaggio di Egna insieme ai vigili del fuoco di Ora. Un operaio è rimasto impigliato con il braccio in un nastro trasportatore per motivi sconosciuti. Il braccio è stato completamente reciso. I paramedici della Croce Bianca della Bassa Atessina hanno curato il ferito grave e lo hanno trasportato all'ospedale di Bolzano.

Il braccio, che era ancora incastrato nella macchina, è stato recuperato dai vigili del fuoco e immediatamente trasportato in ospedale. I carabinieri stanno indagando sull'incidente.



