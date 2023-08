Traffico intenso sull'A22 e sulle principali strade regonali

Traffico intenso per l'afflusso di turisti viene registrato sull'autostrada del Brennero e sulle principali arterie dell'Alto Adige. In particolare sull'autostrada del Brennero in direzione sud tra Chiusa ed Ala/Avio la Centrale di viabilità della Provincia di Bolzano segnala rallentamenti con code per traffico intenso, mentre tra il Brennero e Vipiteno si sono formati 6 km di coda. In direzione nord tra Verona ed Egna rallentamenti con code per traffico intenso.

Sulla Ss 12, la strada statale del Brennero in direzione Bolzano da Prato Isarco in poi rallentamenti per traffico intenso. Sulla Ss 49 statale della Val Pusteria in direzione Bressanone tra Vandoies e Sciaves come anche in entrambe le direzioni tra S. Lorenzo e S. Sigismondo rallentamenti e code per traffico intenso. Infine sulla statale 242 della Val Gardena prima di Ortisei in uscita dalla valle si registrano rallentamenti e code per traffico intenso.

In Trentino sulla statale 240 Loppio-Val di Ledro, rallentamenti fra Torbole e Mori e sulla Ss 47 della Valsugana fra la galleria Tenna e S. Cristoforo.



