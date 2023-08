Escursionista precipita e muore in Alta val Passiria

Un tragico incidente in montagna si è verificato in mattinata verso le ore 10 a Corvara in Val Passiria sulla cresta di confine col Tirolo sulla Windachscharte (2.846m) nei pressi della Croda nera di Malavalle.

Stando alle prime informazioni a perdere la vita è stato un escursionista di 65 anni che è precipitato giù per un dirupo.

Sono intervenuti il soccorso alpino, l'elicottero d'emergenza Pelikan 3 e l'assistenza spirituale. Sembra che l'uomo fosse in compagnia della sua famiglia e che abbia perso l'equilibrio, quand' è precipitato. La salma è stata ricomposta nella cappella mortuaria del Comune di Moso in Passiria.



