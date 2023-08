Basket: 79-61 alla Cina, l'Italia vince la 'Trentino Cup'

La vittoria della Trentino Basket Cup, che male non fa. Un bagno di pubblico in festa alla BLM Arena. Una squadra che reagisce nelle difficoltà e mostra evidenti segnali di crescita minuto dopo minuto. Sono tante le buone notizie con le quali l'Italia del basket saluta oggi il Trentino dopo il raduno di Folgaria e il torneo che in campo ha visto anche Cina, Capo Verde e Turchia.

Dopo il successo all'overtime con la Turchia in semifinale, oggi la squadra di coach Pozzecco ha sconfitto la Cina per 79-61, ipotecando la vittoria già nel corso di un primo tempo molto convincente. Il miglior marcatore con 13 punti è stato Matteo Spagnolo, poi premiato come MVP del torneo. In doppia cifra anche Momo Diouf (12), Giampaolo Ricci (11), Guglielmo Caruso (11) e Gabriele Procida (10).

Lasciato il Trentino, l'Italia farà tappa ad Atene per giocare il prestigioso Torneo dell'Acropolis, ormai uno degli appuntamenti fissi del basket estivo per Nazionali. Ad attendere gli azzurri, la Serbia mercoledì 9 e i padroni di casa della Grecia giovedì 10. Due match contro due delle formazioni più forti in Europa e nel mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA