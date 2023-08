WaltherPark, a settembre apre il tunnel sotto via Alto Adige

A Bolzano continuano i lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro storico grazie al "WaltherPark" dell'archistar David Chipperfield che continua a crescere in altezza. A breve, per l'esattezza a settembre, aprirà la galleria sotto via Alto Adige, di cui sono stati completati i primi 200 metri. In un secondo lotto verranno realizzati i rimanenti 130 metri che permetteranno di arrivare fino in piazza Walther e collegare le entrate al centro commerciale e ai vari parcheggi. Le attuali strade in superficie verranno pertanto liberate dal traffico e ci sarà un sottopassaggio della ciclabile a Ponte Loreto. Il nuovo parco della stazione verrà totalmente riqualificato e predisposto per molti servizi per la città.

La società Signa quest'oggi ha aperto il cantiere per permettere ai media di dare uno sguardo ai lavori. Attualmente nel più grande cantiere privato dell'Alto Adige lavorano 150 operai, "che saranno più di 600-700 quando inizieranno i lavori di sistemazione interna dei negozi e degli appartamenti", ha spiegato Heinz Peter Hager, presidente di Signa Italia. "Già oltre il 60% dei negozi è stato affittato e la richiesta è molto interessante con brand molto attrattivi che saranno di grande arricchimento per Bolzano", ha detto Hager.

Mentre i negozi si svilupperanno dal primo piano sotterraneo al 2. piano superiore, dal terzo livello in su ci saranno 100 appartamenti, un hotel a 4 stelle, uffici e altre strutture pubbliche e private. Degli appartamenti il 50% è stato già venduto.

Oltre all'apertura del tunnel sotto via Alto Adige a settembre è previsto anche il montaggio della facciata, mentre ad ottobre di quest'anno è previsto il completamento grezzo del centro commerciale. Il completamento grezzo complessivo di tutta la struttura è previsto a giugno del 2024, mente l'apertura del centro è prevista nella primavera 2025, è stato detto oggi.





