Nucleo elicotteri Trentino, in servizio i nuovi H145

Con il recente arrivo di due nuovi mezzi con allestimento sanitario, la flotta del Nucleo elicotteri del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, ospitata nell'hangar sull'aeroporto di via Lidorno, ha raggiunto le sette unità. Una dotazione straordinaria, che tornerà a quota cinque mezzi con la prossima dismissione di un Leonardo Aw139 a noleggio e dell'Airbus helicopters (che ha raggiunto i 22 anni di servizio).

I nuovi elicotteri H145, prodotti dalla Airbus helicopters, sono ora pienamente operativi, al termine di una intensa fase di addestramento del personale di volo, tecnico, sanitario e del Soccorso alpino. Questi due elicotteri sono caratterizzati dalle sigle "I-Cbas" e "I-Pboe", che rappresentano gli acronimi di Campanil Basso e Piz Boé, in rappresentanza delle cime del Trentino occidentale e orientale.

"Il Trentino è orgoglioso di questa realtà di eccellenza della nostra Protezione civile, che riveste una grande importanza per la nostra comunità, come è stato dimostrato in occasione di grandi emergenze e interventi di manutenzione del territorio per garantire la sicurezza della popolazione, non solo in Trentino. Abbiamo fatto un importante investimento in sicurezza e con l'arrivo dei nuovi due mezzi stabilizziamo la dotazione della nostra struttura, che in Italia è quella con i velivoli più innovativi, mettendola nelle condizioni di operare al meglio, efficientando la capacità di intervento sul territorio e garantendo quindi maggiore sicurezza alle comunità", ha osservato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Presso il Nucleo elicotteri operano 15 piloti, dodici tecnici della manutenzione e del volo, cinque coadiutori di volo, tre operatori dell'ufficio tecnico e sette operatori del servizio di supporto, oltre a sanitari e personale del soccorso alpino e speleologico. Il 2022 è stato l'anno con il più alto numero di ore di volo e missioni di volo degli ultimi dieci anni, con 3.484 interventi, per un totale di 1.972 ore.



