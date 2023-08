+++ Rassegna stampa di lingua tedesca +++

Roma dice sì alla legge sul lupo, ma prima di poter entrare in vigore serve una norma di attuazione, spiega il Dolomiten.

Secondo un sondaggio del Dolomiten solo il 28% degli intervistati non ha dubbi e voterà la Volskpartei. I Verdi - secondo il giornale - nel migliore dei casi potrebbero arrivare al 28%.

La Tageszeitung pubblica un'intervista con l'ex senatore Oskar Peterlini che confessa di avere la politica ancora nel sangue.

La Tageszeitung si interroga chi della Svp entrerà in consiglio provinciale e se veramente avrà solo 13 seggi.

Secondo il politologo Hermann Atz, sentito da Swz, le trattative per la formazione della nuova giunta potrebbero essere talmente difficili che l'attuale governatore Arno Kompatscher potrebbe addirittura gettare la spugna.

Per i boschi abbattuti dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi in Tirolo, Vienna e Innsbruck stanziano 25 mln di euro, annuncia la Tiroler Tageszeitung.

Le ordinanze del Land Tirolo per l'abbattimento dei lupi non piace alla ministra per l'ambiente austriaca Gewessler, così la Tiroler tageszeitung.



