Lupi sbranano un intero gregge di pecore in Val Pusteria

A Terento alla malga Hofalm i lupi hanno sbranato nuovamente diverse pecore. Del gregge di 46 pecore degli allevatori Josef Überbacher del Lechnerhof e di Andreas Amort del Kleineggerhof, entrambi di Rodengo in Val Pusteria, sono rimaste solo nove pecore di Amort e due agnelli di Überbacher. A raccontarlo è il Dolomiten.

Ad inizio estate gli allevatori avevano portato sulla malga Hofalm tutte le loro pecore. A seguito dell'ultima incursione dei lupi che hanno sbranato altre 4 pecore sono rimaste solo 9 pecore e due agnellini che sono stati riportati a valle.

Il primo attacco è avvenuto il 7 giugno, con 10 pecore sbranate ed altre disperse. In seguito ci sono stati altri 3 attacchi. Di 4 pecore si sono ritrovati gli scheletri, altre pecore sono fuggite, ma gli allevatori pensano che non riusciranno a sopravvivere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA