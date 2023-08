Il 6 settembre il palio internazionale 'Città della Quercia'

Si terrà il prossimo 6 settembre la 59/a edizione del palio internazionale "Città della Quercia", uno degli appuntamenti su pista storici dell'atletica italiana e un punto di riferimento per il settore. L'iniziativa sarà ospitata nello Stadio Quercia di Rovereto, come tradizione, pochi giorni dopo la chiusura dei Campionati del Mondo di Budapest.

L'appuntamento internazionale, inserito al 34/o posto tra i più qualificati meeting del calendario mondiale e intitolato alla memoria di Edo Benedetti, ideatore dell'iniziativa sportiva, è promosso dal Gruppo atletico palio della Quercia e inserito nel Silver Continental Tour di World Athletics.

Il programma tecnico del palio prevede 15 gare internazionali a cui si aggiungeranno le due prove di 800 metri under23, riservate principalmente ai talenti italiani, seguito dalle sfide del settore giovanile dell'Us Quercia, dalle gare dedicate ai master e al settore paralimpico.

Le prove internazionali saranno sui 100, 400, 800, 3.000 metri, 110 metri ostacoli e salto triplo per il settore maschile e femminile, il salto in alto e il peso solo per il settore maschile e il salto con l'asta solo per il settore femminile.





