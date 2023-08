Elisoccorso in azione undici volte al giorno

"In media, i quattro elicotteri di emergenza altoatesini decollano undici volte al giorno e nei giorni di punta, in estate e in inverno, sono state effettuate fino a 30 missioni aeree". Lo sottolinea il direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, Florian Zerzer, commentando il bilancio della "Heli - Elisoccorso Alto Adige", da poco approvato.

"Dal novembre 2022 il Pelikan 3 di Lasa è in servizio 365 giorni all'anno e ora è pronto tutti i giorni, dalle 8 alle 20, per eventuali interventi - aggiunge Zerzer - Adesso ogni raggio operativo può essere raggiunti senza problemi. Ad esempio, in 10-15 minuti, è possibile arrivare a Solda e in Alta Val Venosta o raggiungere le valli d'Ultimo e Senales".

Anche il numero di pazienti trasportati o assistiti è aumentato: se nel 2020 le persone che hanno avuto bisogno di aiuto sono state 3.189, nel 2021 il loro numero è salito a 3.217, nel 2022 a 4.002 e nel 2023, fino ad ora, hanno ottenuto aiuto 2.603 persone. La metà di loro proveniva dall'Alto Adige, il resto da altre regioni italiane o dall'estero.

Marc Kaufmann, primario del Servizio di urgenza ed emergenza medica, sottolinea in modo particolare la collaborazione transfrontaliera: "In totale abbiamo effettuato circa 158.000 minuti di volo, comprese le missioni a Sondrio, Pieve, Trento, nel Tirolo del Nord e nella zona di confine con la Svizzera.

Grazie al Pelikan 3, attivato circa 3 anni fa a Lasa, siamo riusciti a migliorare in modo consistente la catena dei soccorso in Val Venosta, soprattutto nella parte alta della valle".

"Il quarto elicottero di soccorso - aggiunge Kaufmann - è molto importante anche per la centrale di emergenza provinciale, perché con tre elicotteri si verificavano spesso dei colli di bottiglia, soprattutto nelle ore di punta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA