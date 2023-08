Maltempo in Friuli, partiti i soccorsi dall'Alto Adige

Due squadre del corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, con un mezzo di soccorso aereo e una scala girevole, sono partite nel pomeriggio per il Friuli Venezia Giulia dove garantiranno supporto nelle zone colpite dalla tempesta.

In seguito alla richiesta di aiuto inviata ieri dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e l'assessore provinciale alla protezione civile, Arnold Schuler, hanno disposto l'invio di una squadra di ricognizione. "Sulla base del quadro che la squadra di ricognizione ha sviluppato durante i sopralluoghi nelle province di Udine e Pordenone, abbiamo concordato di mobilitare le task force necessarie", riferisce Schuler.

"Sono state mobilitate le prime due squadre del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, che sono partite per l'area di intervento - riassume il direttore dell'Agenzia per la protezione civile, Klaus Unterweger - L'entità dei danni è enorme e siamo anche consapevoli che la situazione meteorologica è destinata a peggiorare ancora: sono infatti previsti ulteriori temporali e forti piogge".

Domani, giovedì 3 agosto, sei membri dei Vigili del fuoco volontari di Lana raggiungeranno le zone colpite con un convoglio formato da una scala girevole e un piccolo veicolo di trasporto squadra; a loro si uniranno altri sei membri dei Vigili del fuoco volontari di Caldaro, dotati di un'altra scala girevole e un veicolo di trasporto squadra. Le operazioni di soccorso consisteranno, principalmente, nel ricoprire con teli di nylon e sacchi di sabbia i tetti penetrati dalla grandine.





