Identificata l'orsa che ha inseguito escursionisti in Trentino

Le analisi genetiche eseguite dai laboratori della Fondazione Edmund Mach hanno consentito di stabilire l'identità dell'orsa accompagnata da un piccolo che, all'alba di domenica, ha inseguito due escursionisti nei boschi di Roncone. Si tratta - comunica la Provincia autonoma di Trento - di F36, esemplare di 6 anni il cui codice identificativo compare nei monitoraggi del Corpo forestale trentino. Finora l'esemplare non aveva assunto comportamenti classificabili come problematici.

Alla luce della reazione assunta dall'animale in occasione dell'incontro ravvicinato, configurabile come un attacco, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti - precisa la nota - ha stabilito la cattura per il radiocollaraggio. Alla luce degli ulteriori accertamenti previsti, potranno seguire i provvedimenti conseguenti, tra i quali anche quello di abbattimento. Intanto, proseguono le operazioni volte alla cattura dell'esemplare MJ5, che lo scorso marzo aveva aggredito una persona in Val di Rabbi: un'attività resa complessa dalla natura dell'animale che compie lunghi spostamenti in breve tempo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA