Gli rubano all'autogrill gioielli per 5 milioni di euro

È costata cara a un commerciante di gioielli tedesco una breve sosta a una stazione di servizio dell'autostrada del Brennero. Durante la breve sosta dal suo bagagliaio è sparita una valigetta con gioielli e pietre preziose per un valore di 5 milioni di euro. Uno dei malviventi è stato arrestato, ma la Questura di Bolzano ora sta cercando gli altri membri della banda.

Il colpo - scrive la stampa altoatesina - è stato messo a segno nei giorni scorsi alla stazione di servizio Isarco Est dell'A22. Il commerciante stava tornando in Germania da una fiere di settore in Italia. Probabilmente l'uomo è stato pedinato. Quando il tedesco ha parcheggiato la vettura ed è entrato nella stazione di servizio, i malviventi hanno forzato il bagagliaio e hanno fatto sparire la preziosa valigetta, per poi scappare con la loro macchina. Pochi minuti dopo il commerciante è tornato alla sua auto e ha lanciato l'allarme.

Grazie alle riprese della videosorveglianza la polizia è velocemente risalita a uno dei malviventi, che però non ha agito da solo. Nel frattempo il suo arresto è stato già convalidato dal gip di Bolzano.



