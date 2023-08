Torna la festa delle baite ad Obereggen, Paradiso delle Dolomiti

Torna la festa delle baite nel Paradiso delle Dolomiti. Domenica 6 agosto sarà il giorno di uno degli appuntamenti della buona tavola più attesi ad Obereggen (ad appena 20 minuti da Bolzano) all'ombra del massiccio dolomitico del Latemar, che ha dato il nome al magico mondo naturalistico estivo Latemarium. Per raggiungere le malghe i partecipanti potranno usufruire della cabinovia Ochsenweide alla stazione a valle di Obereggen, aperta gratuitamente per l'occasione dalle ore 8,30 alle ore 19. L'Ochsenweide condurrà in quota da dove inizieranno le escursioni a piedi, in bicicletta o e-bike. L'evento si svolgerà tra le malghe della Val d'Ega, percorrendo il sentiero Latemar.Alp lungo la strada delle malghe chiusa al traffico. Sul sentiero Latemar.Alp i bambini tra i 6 e i 14 anni potranno dilettarsi con gli audio-giochi interattivi sui racconti delle Dolomiti, la tempesta Vaia, le leggende di cacciatori e bracconieri. La festa delle Baite farà rivivere l'antica tradizione delle baite dolomitiche. I visitatori saranno accolti nei fienili Ortner, Gerber, Tholer e nei rifugi Epircher Laner, Weigler, Mayrl, Ganischger, Zichg Alm e al Mountain Lounge Platzl alla stazione a valle della seggiovia Oberholz e nell'omonimo rifugio Oberholz, perla architettonica conosciuta in tutto il mondo a 2096 metri, a monte della seggiovia. Lungo l'escursione, da malga a malga, specialità della Val d'Ega solleticheranno il palato dei visitatori. In apposite aree si potranno gustare piatti tipici della cucina altoatesina, preparate al momento, da parte delle locali associazioni del Sport Club di Ega, dei Vigili del Fuoco volontari di Ega, dell'associazione giovani contadini, dell'associazione Famiglie Cattoliche Alto Adige sezione di Ega, del Bandin de Tiezèr di Tesero-Pampeago. Una festa imperdibile per degustare gli Strauben con marmellata di mirtilli rossi, canederli allo speck con gulasch, costine di maiale, hamburger del contadino, selvaggina, cotolette, salsiccia bianca con Brezel e molto altro ancora. Il tutto allietato da dolci musiche in sottofondo mentre i bambini potranno scatenare tutto il loro entusiasmo. Sul prato del fienile Tholer-Schupf alle 11 sarà celebrata all'aperto la Santa Messa.



