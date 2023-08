Tampona tir in autostrada ad Egna, illesa la conducente

Ha tamponato con violenza un tir, ma fortunatamente è rimasta praticamente illesa. L'incidente è avvenuto la scorsa notte, verso le ore 23:25, sulla corsia sud dell'autostrada del Brennero, nei pressi di Egna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Egna e quelli del Corpo Permanente di Bolzano.

L'auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. La conducente è riuscita ad uscire dal veicolo da sola. Per precauzione, è stata portata in ospedale dalla Croce Bianca per gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a recuperare l'auto con l'ausilio del verricello.

Sul posto sono intervenuti anche il medico d'urgenza di Bolzano, la polizia stradale e il servizio strade di A22. L'intervento è stato concouso dopo circa due ore.



