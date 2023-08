Maltempo in Friuli Venezia Giulia, aiuti dall'Alto Adige

In seguito ai danni provocati dal maltempo in Friuli-Venezia Giulia, è stato richiesto l'intervento dell'Alto Adige ed una squadra di ricognizione è già in viaggio. Nei giorni scorsi, grandine delle dimensioni di palline da tennis ha provocato ingenti danni in molti Comuni del Friuli-Venezia Giulia: 400.000 metri quadrati di tetti sono stati danneggiati.

"A causa della gravità dell'evento e dei danni riscontrati, è stato richiesto il nostro aiuto - ha spiegato l'assessore alla protezione civile della Provincia di Bolzano, Arnold Schuler - Dopo la conferma dell' impegno da parte del presidente della Provincia, Arno Kompatscher, che rimane in contatto diretto con il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è partita immediatamente una squadra di ricognizione.

La squadra è formata da due membri della nostra Agenzia per la protezione civile - un funzionario del pronto intervento della protezione civile e un vigile del fuoco del Corpo permanente- e da un membro della sezione della protezione civile della Croce bianca".

"Il personale incontrerà questa sera stessa, a Palmanova, la squadra di ricognizione della Provincia di Trento, per avere un quadro della situazione e per comunicare quali mezzi di intervento sono necessari - ha spiegato il direttore dell'Agenzia per la protezione civile, Klaus Unterweger - Abbiamo già contattato l'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, avvisando che ci potrebbe essere la necessità di un intervento imminente".



