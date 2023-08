Incidente tra due auto ed un camion, 4 feriti sulla Mebo

Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente stradale sulla carreggiata nord della superstrada Bolzano-Merano, fra Terlano e Vilpiano, che, poco prima delle 15.30, ha coinvolto due automobili ed un camion.

Due feriti, quello che versa in gravissime condizioni ed un altro con lesioni di media gravità, sono stati trasportati all'ospedale di Bolzano. Altri, due, che hanno riportato solo lievi conseguenze, sono ricoverati all'ospedale di Merano. Sul posto sono intervenute ambulanze della Croce bianca e della Croce rossa, i vigili del fuoco e la polizia stradale.



