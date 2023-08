Andrea Valentino è il nuovo questore di Bolzano. Nato a Sant'Anastasia (Napoli) e laureato in giurisprudenza, è entrato in Polizia nel 1988. Ha prestato servizio a Como, poi a Milano, dove ha svolto una serie di delicati incarichi, quali quello di dirigente presso diversi commissariati e di capo dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. È stato questore di Alessandria, di Pavia e di Lecce, dove è rimasto in carica per 4 anni e 4 mesi, prima del passaggio di testimone con Giancarlo Pallini, che ha lasciato Bolzano per assumere un incarico ministeriale a Roma.

Stamattina la presentazione alla stampa e l'incontro con il prefetto Vito Cusumano. Tra i compiti principali che il nuovo questore ha elencato, quello di affrontare il problema dell'aggressività e del disagio sociale in squadra "con le diverse agenzie sociali", e quello di "garantire l'ordine pubblico e, al tempo stesso, il diritto di manifestare". Una materia che conosce molto bene, essendosi occupato, a Milano, di manifestazioni di piazza e allo stadio. "Ho iniziato nel 1995 - ricorda - e ho diretto l'ultimo servizio nel 2014, in occasione di Italia-Croazia. Partita molto complicata che poi venne sospesa, con il lancio di fumogeni in campo. Che si tratti di uno stadio da 25 mila o 5 mila spettatori le linee base da rispettare sono le stesse. Cercherò di mettere al servizio dei miei collaboratori l'esperienza maturata negli anni".



