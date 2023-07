Quattro furti nei negozi in tre giorni, due denunciati

I carabinieri di Levico Terme hanno ricostruito le modalità con cui operavano due uomini dell'est Europa nel commettere furti di banconote presso negozi commerciali. I fatti risalgono a maggio, quando la coppia di 51 e 57 anni, con vari precedenti di polizia per analoghi reati, aveva commesso un furto nel tardo pomeriggio in uno dei negozi di Levico. I carabinieri, anche consultando le telecamere installate sia all'interno del negozio che nelle vie limitrofe, sono risaliti all'identità dei due che sono stati denunciati per furto aggravato.

I carabinieri hanno verificato che poco prima, nella stessa giornata del furto a Levico, gli indagati ne avevano commesso uno analogo in un negozio di Belluno e nei due giorni successivi a Rovereto e Lodi. I due entravano, guardavano la merce, uno distraeva la cassiera ( di solito sola all'interno del negozio) portandola con una scusa ad allontanarsi dalla cassa, mentre l'altro sottraeva tutto il denaro. In tutto i due hanno rubato circa 4.500 euro in banconote. I carabinieri stanno analizzando ulteriori immagini di altri furti commessi con la stessa metodologia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA