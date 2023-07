Auto nel torrente in val Sarentino, 5 feriti

Intervento questo pomeriggio dei vigili del fuoco della val Sarentino, per una vettura è finita fuori strada, terminando la sua corsa nel greto di un torrente.

L'incdente si è verificato nei pressi di Campolasta.

I pompieri hanno liberato cinque persone dalle lamiere dell'abitacolo e affidate alle cure del medico d'urgenza.

Successivamente sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e il recupero della macchina. Sul posto sono anche intervenuti l'elisoccorso e le forze dell'ordine.



