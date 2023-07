Sono state recuperate le macchine che ieri sera sono state travolte da una enorme frana sul parcheggio del Pisciadú, alla base del sentiero della ferrata Tridentina. I proprietari erano stati rintracciati già in nottata, ora è comunque arrivata la definitiva conferma che la frana non ha causato vittime. Il parcheggio in questo periodo della stagione di solito è molto frequentato, per una pura causalità ieri sera non c'era nessuno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA