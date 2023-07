Questore Pallini lascia Bolzano, 'In crescita aggressività'

Il questore uscente di Bolzano, Giancarlo Pallini, ha stilato questa mattina un bilancio dell'attività. "L'aggressività della società è in crescita, come evidenziano le denunce di lesioni colpose e minacce, salite del 34% nel primo semestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente" ha detto Pallini. Si tratta, ha spiegato il questore, di un fenomeno soprattutto giovanile: "Servizi sociali, scuole e forze dell'ordine devono lavorare in circuito per affrontare questo problema, che è di tutti". Il questore ha ricordato che le pattuglie di polizia sul territorio altoatesino sono aumentate e che, negli ultimi due anni, i reati in genere sono comunque sensibilmente calati. Pallini viene ora sostituito nell'incarico dal questore Andrea Valentino, fino ad oggi a capo della questura di Lecce.



