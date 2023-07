Fugatti, 'l'accordo con Fdi e Patt è positivo'

"Si tratta di un accordo positivo perché in questo modo abbiamo confermato la coalizione compatta, con la quale avevamo vinto nel 2018, con in più il grande apporto politico di valore autonomistico del Patt". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti in riferimento al centrodestra che si presenterà unito alle provinciali in autunno.

"Le logiche di partito vanno sempre rispettate, sapevamo però che l'accordo nel centrodestra sarebbe arrivato. Siamo forze politiche mature e responsabili", ha aggiunto il governatore conversando con i cronisti in occasione della presentazione del suo libro "La mia storia. Gente e terra trentina. Cinque anni speciali alla guida della Provincia" alla tenuta San Leonardo ad Avio.

In riferimento alla lista di Sergio Divina, Fugatti si è detto convinto che "i trentini sapranno apprezzare il lavoro fatto finora e l'unità del centrodestra. Sarà il nostro senso di responsabilità, dimostrato in questi mesi, a pagare. Alla fine scatterà il voto utile", ha ribadito.

Nel libro, scritto a quattro mani con il giornalista Gianpaolo Tessari, il governatore ripercorre le tappe cruciali della sua vita politica e privata, soffermandosi sugli eventi che hanno segnato il suo mandato, da Vaia alla Marmolada, dal Covid alla questione dell'orso.



