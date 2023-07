Cittadinanza onoraria del Mato Grosso a Margherita Detomas

A Cuiabà, capitale del Mato Grosso in Brasile, alla ricercatrice e giornalista Margherita Detomas della sede Rai di Bolzano è stato concesso il titolo della cittadinanza onoraria. La cerimonia è avvenuta presso la sede dell'Assembléia legislativa, il parlamento, che ha approvato all'unanimità la risoluzione presentata dalla deputata Janaìna Riva, di origini italiane. Alla cerimonia era presente anche la viceconsole italiana Marli Deon Sette, numerosi membri della Camera dei Deputati e conoscenti.

Nella motivazione sono citati i contributi e i meriti della ricercatrice italiana in campo archeologico, scientifico e umanitario che si sono concretizzati in oltre 25 anni di contatti continui con il Brasile. Altra motivazione è di aver divulgato in Italia e in Europa le vestigia e le preziosità del più lontano passato presenti in Brasile, da investigare e da preservare. Detomas, dall'anno 2021, è corrispondente internazionale del Institùto Històrico e Geografico di Sao Paulo.



