E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano, che la scorsa notte è caduto rovinosamente con lo scooter in val d'Ultimo. L'incidente si è verificato a mezzanotte a San Pancrazio, quando il giovane ha perso il controllo del mezzo, precipitando per una quarantina di metri in un burrone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Croce bianca che ha trasportato il 17enne a Bolzano.



