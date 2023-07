Avviata la sperimentazione di elisoccorso a Cavalese

È iniziata la sperimentazione che vede la presenza dell'elisoccorso a Cavalese, con base all'ospedale. Il mezzo del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento con equipe medica dedicata di Trentino emergenza ha compiuto quattro interventi.

L'operatività di un terzo elicottero in orario diurno era stata stabilita dall'Amministrazione provinciale, alla luce dell'importante aumento dei soccorsi in alta stagione.

L'obiettivo è di garantire un servizio tempestivo nei casi di soccorsi tempo-dipendenti. "La disponibilità di un terzo mezzo aereo a nord-est rispetto all'aeroporto Caproni di Mattarello porterà beneficio a tutto il Trentino, migliorando la copertura del territorio e le tempistiche di intervento, in un periodo dell'anno in cui statisticamente sono molto numerose le richieste di soccorso" osserva l'assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana.

Il primo intervento dell'equipe con base a Cavalese è stato compiuto in mattinata sul Col dei Rossi, a monte dell'abitato di Canazei, dove un biker si è fratturato un braccio; successivamente l'elicottero ha recuperato un escursionista che si è infortunato sul Torrione di Vallesinella nel gruppo del Brenta (gli altri due mezzi erano impegnati altrove). Nel pomeriggio il mezzo è atterrato a Capriana per prestare soccorso a una persona colta da malore e infine a Bellamonte di Predazzo per l'investimento di un ciclista.

L'iniziativa sperimentale è stata promossa come un test in vista di una possibile stabilizzazione del servizio di elisoccorso con base a Cavalese. Il progetto di potenziamento proseguirà nella giornata di domani, 30 luglio, dal 5 al 20 agosto e dal 26 al 27 agosto, nelle ore centrali della giornata in cui si assiste al maggior numero di richieste di soccorso.





