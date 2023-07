"C'è massima attenzione da parte del Mit guidato dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini sulle richieste dei territori. In questo senso, si segnala la piena disponibilità del dicastero a considerare seriamente il progetto del bypass di Bolzano sulla strada statale 12, che consentirebbe di alleggerire il traffico in ingresso in città, con l'innesto in galleria da San Giacomo a Bolzano Nord". Lo comunica il Mit in una nota.



