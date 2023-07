Minaccia ragazzi in piazza delle Erbe a Bolzano, arrestato

I carabinieri di Bolzano, l'altra notte, hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima in piazza delle Erbe un gruppo di cinque giovani aveva segnalato di essere stati aggrediti e minacciati con una bottiglia rotta da un ventisettenne, di origine nordafricana, dopo un tentativo di approccio a una ragazza che faceva parte del gruppo.

I militari, già presenti nelle zone della movida con la stazione mobile e due pattuglie di supporto, sono tempestivamente intervenuti riuscendo a immobilizzare l'uomo che, in stato di grave alterazione psicofisica, ha continuato a tentare di scagliarsi contro i giovani e anche contro gli stessi militari. Dopo un tentativo di fuga è stato arrestato e portato in caserma. L'arresto, nel frattempo, è stato convalidato.

Come precisa il tenente colonnello Stefano Esposito Vangone, "se i ragazzi, e a stretto giro i militari, non fossero intervenuti, forse non parleremmo di lesioni aggravate da un'arma di fortuna, ma di omicidio".



