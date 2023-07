Il Rijeka Ballet conclude il Festival Bolzano Danza

Il Rijeka Ballet ha concluso in serata il Festival Bolzano Danza che dal 1985 ospita a Bolzano compagnie di danza internazionali con i migliori coreografi e performer contemporanei, dando spazio a generi e linguaggi molto differenti.

Per la rappresentazione della storia personale del grande compositore russo "Tchaikovksy" il pluripremiato coreografo spagnolo Cayetano Soto è partito da documenti d'archivio conservati alla Tchaikovsky State House Museum e dalle lettere mai rese pubbliche prima del 2009. Lo spettacolo eseguito dal Rijeka Ballet è stato rappresentato per la prima volta a febbraio di quest'anno al Croatian National Theatre di Zagabria come parte del progetto K-Hnk Consortium for Croatian National Theatres. Tchaikovsky nasce sui corpi prestanti dei ventidue danzatori della compagnia diretta da MaŠa Kolar.

Interessato più ai fatti e ai misteri della vita del compositore che all'attività artistica, Soto - già apprezzato a Bolzano Danza nell'ambito della serata Swan Lakes della Gauthier Dance - nel ritornare alla sua musica prova a sondare l'uomo prima dell'artista.

È noto come Tchaikovsky fosse costretto, nella Russia di fine Ottocento, a una vita di battaglie e nascondimenti per via della sua omosessualità. Un'esistenza sdoppiata la sua, tra un'ordinaria apparenza in società e un lato oscuro, interiore, celato ai più che sfortunatamente avrà il sopravvento nel tragico epilogo della sua vita, con il suo suicidio. Soto ritrae in danza il personaggio Tchaikovsky attraverso il suo sofisticato stile, in cui si alternano movimenti di grande difficoltà tecnica a scene più propriamente espressive, e momenti che sfiorano il grottesco.



