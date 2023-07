46esimo Giro delle Dolomiti, trionfano Vermeulen e Jedelhauser

Con la quinta tappa verso San Genesio e Avelengo si è concluso oggi il 46° Giro delle Dolomiti. Nella crono da Bolzano a San Genesio i ciclisti più veloci sono stati i tedeschi Julia Jedelhauser e Florian Albecker. Jedelhauser si è aggiudicata anche la vittoria generale, mentre Albecker si è classificato secondo alle spalle del belga Daan Vermeulen.

Nei 10,8 chilometri in salita da Bolzano a San Genesio non ha avuto alcuna difficoltà il tedesco Florian Albecker (RV Lichterfelde-Steglitz e.V.). Sul tratto con un dislivello di 922 metri della quinta tappa Albecker si è imposto su tutti gli avversari. Al traguardo in 40'15"50, il 33enne ha ottenuto la sua seconda vittoria di tappa al 46° Giro delle Dolomiti. Alle sue spalle si è classificato secondo il belga Mathieu Decock (40'29"38), che ha preceduto di cinque secondi il connazionale Daan Vermeulen.

Grazie alle prestazioni nelle cinque tappe complessive Vermeulen ha mantenuto la testa della classifica generale e ha vinto il Giro delle Dolomiti con un tempo complessivo di 3h23'14"96. Sul podio del 46° Giro delle Dolomiti sono saliti anche Albecker e Decock, rispettivamente secondo e terzo.

Julia Jedelhauser (Oberdorfer Radhaus) ha dettato il ritmo in campo femminile. Nemmeno nella salita a San Genesio la 35enne ha avuto rivali e, con l'undicesimo tempo assoluto di giornata (44'02"53) è stata la migliore tra le cicliste impegnate nella frazione cronometrata. Con cinque vittorie in cinque tappe Jedelhauser si è assicurata anche la vittoria della classifica generale del 46° Giro delle Dolomiti con un tempo complessivo di 3h49'26"60. Il suo tempo è stato irraggiungibile per Christine Schwenk, seconda nella classifica generale con quasi un'ora di distacco. (4h47'57"79). Ha completato il podio un'altra ciclista tedesca, Susanne Lummer (Team Alé Deutschland) con un tempo complessivo di 4h52'37"89.

Il 46° Giro delle Dolomiti si è concluso nel pomeriggio di venerdì con le premiazioni presso Fiera Bolzano. Julia Jedelhauser e Daan Vermeulen hanno ricevuto il trofeo dalle mani della presidente del comitato organizzatore Bettina Ravanelli.





