Svp, 'incondizionata solidarietà a Durnwalder dopo sentenza'

"L'intera Svp esprime la sua incondizionata solidarietà all'ex governatore Luis Durnwalder", dichiara il segreatario del partito sudtirolese Philipp Achammer dopo la nuova sentenza della Corte dei conti di Bolzano. "Un uomo che per decenni ha lavorato per questa terra con tutte le sue forze e con grandi successi viene accusato di aver danneggiato l'immagine della Provincia. E' davvero difficile da credere. Il giudizio umano e politico dei sudtirolesi nei confronti di Luis Durnwalder è chiaro: rispetto, gratitudine e riconoscimento. Anche questa sentenza non cambierà nulla in questo senso", conclude la nota della Svp.



