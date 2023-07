Sono 250 i trentini in partenza per la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona (1-6 agosto). Li accompagna il vescovo Lauro Tisi e una decina di preti giovani, oltre a numerosi animatori. La partenza è fissata sabato 29 luglio con il ritrovo alle ore 19 a Trento presso il giardino della Curia (piazza Fiera), cena al sacco e un momento di preghiera in Duomo, prima di salire sui cinque pullman che li condurranno a Lisbona. Lungo il tragitto i giovani faranno tappa a Barcellona, Madrid e al santuario di Fatima. In Portogallo il gruppo trentino alloggerà nella località di Arranhó, una quarantina di chilometri da Lisbona. Nel pomeriggio di giovedì è prevista l'accoglienza di papa Francesco, con il quale i giovani vivranno poi il momento culminante la sera di sabato 5 agosto quando tutti i partecipanti si riuniranno per la grande veglia di preghiera, che condurrà poi alla messa della domenica mattina, presieduta sempre dal Papa. Terminate le giornate portoghesi, nel loro viaggio di ritorno i giovani trentini faranno tappa ad Avignone, per giungere a Trento nella serata di martedì 8 agosto.

In contemporanea alla veglia della Giornata Mondiale, la Diocesi di Trento invita sabato 5 tutti i giovani che lo vorranno al Santuario di Montagnaga di Piné per vivere un momento di preghiera in comunione con i loro coetanei in pellegrinaggio a Lisbona. Il programma prevede l'accoglienza alle ore 18.30, la preghiera insieme al Santuario, la cena al sacco, un rosario itinerante verso la Conca della Comparsa e alle ore 21.30 un collegamento da Lisbona per il messaggio del vescovo Lauro e con il Delegato dell'Area Annuncio don Mattia Vanzo. Quindi il collegamento in diretta con la Veglia della GMG presieduta da Papa Francesco. La conclusione dell'incontro di Piné è prevista per le ore 23. In Portogallo sono attesi circa 1 milione di giovani da tutto il mondo (65 mila solo gli italiani, in rappresentanza di 180 Diocesi).



