Polo bibliotecario di Bolzano, firmato il contratto

E' stato firmato oggi il contratto per dare l'avvio alla costruzione del nuovo polo bibliotecario a Bolzano. L'ingegner Davide Gemmellaro, Capo Dipartimento dell'assessore provinciale all'Edilizia pubblica e patrimonio, Massimo Bessone, in rappresentanza della Provincia ha firmato il contratto con il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) condotto dalla società "C.M.B soc. coop." per poter richiedere il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del progetto di costruzione del Polo Bibliotecario provinciale in via Longon a Bolzano, nell'ex edificio scolastico "Pascoli-Longon". Nel polo verranno sistemate la Biblioteca provinciale italiana "Claudia Augusta", la Biblioteca civica "Cesare Battisti" e la Biblioteca provinciale tedesca "F.

Tessmann".

"E' passato molto tempo da quando è stata avviata la procedura nel 2000", osserva Bessone. "Quando, in gennaio 2019, ho assunto l'incarico di assessore all'edilizia ho preso subito in mano la questione per portare avanti un progetto così importante per il capoluogo della Provincia. Finalmente siamo in dirittura di arrivo. Il progetto del Polo bibliotecario diventerà un punto di ritrovo e di aggregazione per i cittadini di tutti i gruppi linguistici che vivono in Alto Adige. Al polo saranno accessibili e fruibili non solo libri, media e informazioni, ma lo stesso assumerà anche il ruolo di centro di formazione e cultura all'avanguardia, che lavorerà a stretto contatto con le istituzioni ed associazioni culturali e formative e per giovani. Nel polo troveranno anche spazio eventi, convegni, presentazioni culturali, d'informazione e tanto altro".

Con la firma odierna del contratto potrà essere richiesta la concessione edilizia sul progetto definitivo. Dalla data del rilascio della concessione edilizia il Raggruppamento temporaneo di imprese deve presentare entro 120 giorni il progetto esecutivo che di seguito viene sottoposto a validazione.

L'inizio dei lavori è previsto nel 2024 con la demolizione della parte dell'edificio non sotto tutela.



