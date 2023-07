Parentesi autunnale, un grado in Val di Vizze e 14 a Bolzano

Parentesi autunnale durante l'ondata di caldo africano in Alto Adige. San Giacomo in Val di Vizze questa mattina ha registrato appena un grado, Monguelfo in val Pusteria due e Selva di Val Gardena tre gradi. I bolzanini si sono svegliati con appena 14 gradi. Le cause - spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin - sono correnti fresche da nordovest e una notte stellare.

Oggi a Bolzano la massima sarà di 28 gradi, ma da domani tornerà a superare i 30 gradi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA