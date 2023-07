Angela Merkel è tornata a Solda, in Alto Adige, la sua tradizionale meta estiva. Da molti anni l'ex cancelliera tedesca e suo marito Joachim Sauer, dopo l'inaugurazione del festival wagneriano a Bayreuth, si recano nella località turistica ai piedi dell'Ortles per vacanze all'insegna delle camminate in montagna e della riservatezza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA