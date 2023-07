Escursionista ferita dopo una caduta sulle Pale di San Martino

Una donna del 1957 residente a Trento si è ferita alla testa dopo una caduta nei pressi del rifugio Velo della Madonna, ai piedi della Cima della Madonna sulle Pale di San Martino, nel Primiero. L'escursionista ha riportato un trauma cranico ritenuto importante, anche se è rimasta cosciente, quindi è stato allertato l'elisoccorso. La chiamata alla Centrale unica 112 è arrivata alle 11.25 e in pochi minuti l'elicottero con l'equipe medica a bordo è atterrato nella vicina piazzola liberata dal gestore del rifugio e ha soccorso la donna, che è stata poi stabilizzata e trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso. Precauzionalmente è stata attivata a valle anche la Stazione del Soccorso alpino di San Martino di Castrozza, ma l'intervento dei soccorritori non è stato necessario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA