Bolzano danza, Gauthier Dance festeggia i suoi primi 15 anni

La compagnia Gauthier Dance di Stoccarda ha festeggiato ieri sera a Bolzano i primi 15 anni dalla sua fondazione. Eric Gauthier, il direttore e coreografo della Compagnia del Theaterhaus Stuttgart, ha spiegato l'intensa attività e i successi della compagnia, ripercorrendo diverse tappe nel programma celebrativo "15 Years Alive". Uno spaccato della varietà di cui è composto il repertorio della compagnia e dell'indefessa intraprendenza del suo fondatore Eric Gauthier.

La serata dell'anniversario viene riproposta a Bolzano con l'aggiunta del cortometraggio di Marco Goecke "Rats", nato per l'anniversario, anticipata in Teatro Studio da un programma di pezzi brevi con i danzatori della Gauthier Juniors, straordinario vivaio di talenti, la più recente impresa di Eric Gauthier.

Diverse le cifre stilistiche messe in campo in questa serata che il direttore ha voluto tempestata di pezzi virtuosi e trascinanti emblematici della mission che la compagnia si è data: rappresentare il lato più solare della danza di oggi. Sul palco, dunque, i revival di "Pression" di Mauro Bigonzetti, di "PacoPepePluto" di Alejandro Cerrudo, Abc di Eric Gauthier e del travolgente Minus 16 di Ohad Naharin a cui si aggiungono la novità sul tema "dell'essere vivi" Ayda, creazione di Dunja Jocić per la Gauthier Juniors e i due cortometraggi realizzati dagli artisti residenti Marco Goecke e Hofesh Shechter (Return) con i danzatori della compagnia maggiore.



