Widmann, 'lascio perché la Svp ha sbagliato rotta'

"La mia speranza di tempi migliori nella Svp non si è avverata. Sono nato con la Stella alpina (il simbolo del partito, ndr.) nel sangue, i suoi valori sono i miei valori. Purtroppo, la Volkspartei ha sbagliato rotta, puntando su emarginazione e conformismo". L'ex assessore altoatesino e figura storica della Svp, Thomas Widmann, ha spiegato così la sua rottura con la Volkspartei e la sua candidatura con una propria lista.

Widmann ha ribadito che la sua candidatura "non è contro qualcosa ma per una politica del buonsenso". L'ex assessore ha definito l'autonomia altoatesina la "Magna carta". Ha poi evidenziato la necessità di agire contro il caro casa, definendo la super Imi "una tassa punitiva" e contro la fuga dei giovani.

Secondo Widmann, "l'agricoltura e il turismo sono finiti ingiustamente nel ruolo di capro espiatorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA