Recuperati due alpinisti bloccati sulle Dolomiti di Brenta

Due alpinisti tedeschi sono stati soccorsi questa mattina dopo essere rimasti bloccati lungo un canale sulle Dolomiti di Brenta, in Trentino. I due intendevano percorrere la ferrata "Olivia Detassis", ma hanno sbagliato percorso, finendo in un canalone franoso, dove uno dei due è scivolato procurandosi un taglio alla gamba. L'allarme - si apprende - è stato lanciato intorno alle 8.30.

La Centrale unica di emergenza ha ha attivato la stazione del Soccorso alpino di Madonna di Campiglio. Il tecnico di elisoccorso è stato trasferito in quota e ha raggiunto i due alpinisti a piedi, risalendo il canalone, per poi calarli fino al sentiero, per circa 120 metri. I due sono quindi stati recuperati a bordo dell'elicottero con il verricello, trasferiti a valle e affidati agli operatori della stazione di Madonna di Campiglio. L'intervento si è concluso intorno alle 10.30.





