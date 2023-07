L'ex assessore Thomas Widmann presenterà domani mattina la sua nuova lista "Für Südtirol mit Widmann". "Come annunciato, non si tratta di una candidatura contro qualcosa, ma per una politica di decisioni e azioni sagge e concrete", si legge in una nota. I dettagli saranno resi noti mercoledì 26 luglio, alle ore 9, in una conferenza stampa a Castel Mareccio a Bolzano.



