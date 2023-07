Un biotopo in cambio di una sede per stampanti 3D per edilizia

A Bressanone la collaborazione tra Progress Group, leader mondiale nel settore degli impianti, delle macchine e dei software per le prefabbricazioni in calcestruzzo, e l'associazione ambientale hyla apre la strada all'espansione dell'azienda e all'ampliamento del biotopo, con l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro e di preservare le specie minacciate. Nelle immediate vicinanze della sede dell'azienda, nella zona industriale, verrà infatti costruito un nuovo stabilimento altamente tecnologico in cui verranno prodotte stampanti 3D e altri prodotti innovativi.

Nella prima fase di espansione, prevista entro il 2025, verrà creato spazio per 100 nuovi posti di lavoro, e nella seconda fase di espansione, prevista entro il 2035, per ulteriori 100 dipendenti.

"Ciò comporta che l'ultima area boschiva rimasta nella zona industriale venga prima ridotta a circa il 65% e poi a circa il 30%. Per questo, Progress trasferirà 17.000 metri quadrati di terreno agricolo al Comune per l'espansione del biotipo Prà Millan sulla sponda opposta del fiume Isarco", è stato annunciato in una conferenza stampa.

"Ulteriori specchi d'acqua e un prato umido creeranno in futuro un microcosmo unico di biodiversità", spiega Andreas Declara, dell'associazione hyla. Già oggi il biotopo Prà Millan, con i suoi 40.000 m² di paludi, foreste e prati, è un rifugio prezioso per 130 specie di uccelli minacciati tra cui l'airone rosso, il tarabusino e la cicogna bianca. Il presidente del cda di Progress Philip Froschmayr confida nell'approvazione del progetto entro fine anno. Il sindaco Peter Brunner vede una situazione doppiamente vincente, sia per l'azienda sia per l'ecologia della conca. "Su una sponda dell'Isarco vengono creati post i di lavoro altamente tecnologici. E sull'altra viene ampliato di oltre un terzo il biotopo, creando nuovi habitat per specie rare", sottolinea Brunner.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA