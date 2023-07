Scontro frontale auto contro camion alla Mila a Bolzano

Uno scontro frontale di un'autovettura con un camion nei pressi della Mila a Bolzano ha causato questa mattina problemi alla viabilità lungo la statale del Brennero. I vigili del fuoco hanno dovuto liberare una persona con le pinze idrauliche. Per alcune ore il traffico è stato deviato per Rencio e per l'autostrada del Brennero.

I lavori di ripristino, dopo l'incidente stradale alla Mila, durano più del previsto a causa della forte perdita di olio dei mezzi incidentati. Nel frattempo è stata aperta una corsia verso nord. I lavori dovrebbero terminare entro mezzogiorno. Si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.

