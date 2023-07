Nave passeggeri soccorsa nelle acque trentine del Garda

Una nave passeggeri in navigazione nelle acque trentine del lago di Garda è rimasta impigliata nelle reti posate per il contenimento dei detriti trasportati dal fiume Sarca, spostatesi a causa dell'afflusso dell'ultima notte. La nave si trovava sulla normale rotta in direzione di Torbole, quando, poco dopo le 8.30, è stata costretta ad allertare la Guardia costiera di Salò, che coordina le attività di soccorso sul lago. Non vi sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Guardia costiera, i volontari dei vigili del fuoco di Riva del Garda e dei sommozzatori del corpo permanente di Trento.

I passeggeri sono stati trasbordati a bordo dell'unità della Guardia costiera, che li ha trasferiti nel porto di Riva del Garda, mentre i vigili del fuoco hanno liberato il mezzo dalle reti. La società Navigarda ha quindi fatto arrivare in zona una propria unità navale per rimorchiare quella alla deriva fino al porto di Riva.

Durante le operazioni di rimorchio, erano presenti le unità navali della Guardia costiera, dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA