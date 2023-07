Maltempo in Trentino, allagamenti e piene dei corsi d'acqua

A causa del maltempo, tra il tardo pomeriggio di lunedì e questa mattina, in Trentino, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Schianti di alberi causati dal vento si sono verificati sulla sp 108 della valle del Centa, mentre uno smottamento ha interessato la ss421 dei laghi di Molveno e Tenno. Diversi anche gli allagamenti dovuti alle forti piogge. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche per la piena di alcuni corsi d'acqua, come il rio Dosso in valle di Genova. Operazione complessa di posa reti di contenimento, invece, alle foci della Sarca, dove sono stati posati dai vigili del fuoco volontari di Riva del Garda circa 800 metri di barriera nel tentativo di contenere una eventuale piena del fiume a seguito delle abbondanti precipitazioni.





