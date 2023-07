La più grande cupola in vetro per navi da crociera è altoatesina

La "Icon of the Seas", una gigantesca nave da crociera di lusso attualmente in costruzione in Finlandia nel cantiere navale Meyer Turku, ha già completato i primi viaggi di collaudo. Un highlight della nave è l'Aquadome, un tetto in vetro, che si estende a prua della nave. Con una superficie di oltre 3.000 mq e un peso di 360 tonnellate l'Aquadome è la più grande cupola in vetro mai costruita per una nave. Nello sviluppo della cupola ha avuto un ruolo significato anche l'impresa altoatesina Frener & Reifer.

Come una delle imprese leader al mondo nella costruzione di facciate, FFrener & Reifer ha ottenuto nel 2019 dal cantiere navale finlandese Meyer Turku l'incarico di occuparsi dello sviluppo tecnico della struttura speciale per la cupola in vetro della "Icon of the Seas". "L'esperienza dell'impresa nel campo delle strutture speciali in acciaio e vetro è stata decisiva per trovare una soluzione efficace e che soddisfacesse il cantiere navale. Oltre allo sviluppo della soluzione, il progetto comprendeva anche l'ideazione, la produzione e l'assemblaggio di un modello in scala 1:1 allestito nei pressi della sede centrale dell'azienda a Bressanone per garantire la perfezione del design", si legge in una nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA