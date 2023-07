La scuola per le professioni sanitarie di Bolzano Claudiana cresce per ospitare in futuro anche gli studenti di medicina.

La giunta provinciale di Bolzano - ha annunciato il governatore Arno Kompatscher - ha approvato un progetto da 35 mln di euro che prevede la realizzazione di nuove aule, laboratori, come anche l'aula magna della biblioteca e la mensa.



